القاهرة الإخبارية.. فرنسا: بداية العام قد تشهد ذروة التضخم

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى ديسمبر الماضى، توقع محافظ بنك فرنسا المركزى، فرانسوا فيليروى دى جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادى فى فرنسا عام 2023، ليتباطأ إلى نحو 0.3%.
ولفت إلى أن التضخم سيصل إلى ذروته فى النصف الأول من عام 2023، لينخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 2% فى نهاية عام 2024.
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