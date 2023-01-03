القاهرة الإخبارية.. فرنسا: بداية العام قد تشهد ذروة التضخم

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى ديسمبر الماضى، توقع محافظ بنك فرنسا المركزى، فرانسوا فيليروى دى جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادى فى فرنسا عام 2023، ليتباطأ إلى نحو 0.3%.

ولفت إلى أن التضخم سيصل إلى ذروته فى النصف الأول من عام 2023، لينخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 2% فى نهاية عام 2024.