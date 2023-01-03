صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: بكين قادرة على التصدى لجائحة كورونا

وفى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الصحفية الصينية سعاد ياى شين، إن رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا لا يعنى انتهاء جهود الحكومة لمجابهة الفيروس، مرجعة اتخاذها مثل هذه الإجراءات إلى ضعف حدة الإصابات الناتجة عن متحور "أوميكرون".
وأشارت إلى أن بكين بات لديها من الخبرات التراكمية فى مواجهة الجائحة، ما يؤهلها للسيطرة على انتشار الفيروس، وأن ارتفاع أعداد المحصنين بلقاح كورونا، كان من بين الأسباب الرئيسية التى دفعت بكين لتخفيف القيود.
وذكرت سعاد ياى شين، أنها أصيبت فى ديسمبر الماضى بفيروس كورونا، وكانت تجربتها غير قاسية فى المرض، حيث اكتفت بالحصول على قسط من الراحة لمدة يومين، مع الالتزام بشرب كميات مناسبة من المياه.
ورأت الصحفية الصينية أن ضعف الأعراض المرضية للفيروس المتحور، كان السبب الرئيسى فى اتخاذ الإجراءات الصينية الأخيرة.
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