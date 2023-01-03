العالم اليوم - الصين تندد بـ"إجراءات كورونا" تفرضها دول ضد مسافريها.. وتهدد

انتم الان تتابعون خبر الصين تندد بـ"إجراءات كورونا" تفرضها دول ضد مسافريها.. وتهدد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:21 صباحاً - أدانت الصين، الثلاثاء، فرض حوالي 10 دول على المسافرين الآتين من أراضيها، إبراز فحص كورونا، محذرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين، تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي، وتعد بعض الممارسات غير مقبولة".

وحذرت المسؤولة من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة، مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والسبت، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى "بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة"، مع دخول البلاد "مرحلة جديدة" في نهجها لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الصينية قد غيرت سياستها المتعلقة بفيروس كورونا، قبل نحو 3 أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.