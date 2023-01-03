العالم اليوم - العراق.. احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز الـ 99 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر العراق.. احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز الـ 99 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:21 صباحاً - تخطت الاحتياطيات الأجنبية للعراق الـ 99 مليار دولار فيما لا يزال البلد المصدر للنفط يستفيد من ارتفاع أسعار النفط التي شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويمثل هذا مستوى قياسي لاحتياطيات العراق لم يبلغه منذ عام 1960، فيما كان ثاني أعلى مستوى للاحتياطي سجله البلد في عام 2013 عند 77.75 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار".

وتوقع حمد أنه "خلال فترة بسيطة ستصل إلى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط"، مضيفا أن "ارتفاع الاحتياطيات يعتبر مؤشرا إيجابيا للحكومة العراقية والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف والعملة المحلية".

وخلال عام 2023، يسعى العراق لتعزيز استفادته من تصدير النفط عبر زيادة صادراته إلى 3.6 مليون برميل يوميا بداية من النصف الثاني من العام بزيادة 250 ألف برميل يوميا، عن مستوى 3.35 مليون برميل يوميا خلال عام 2022.

لكن يُتوقع أن يُلقي انخفاض أسعار النفط خلال عام 2023 عن مستوى العام الماضي بظلاله على الاحتياطيات الأجنبية للعراق، إذ توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير الشهر الماضي، أن يؤدي ذلك إلى تراجع احتياطيات العراق إلى 74 مليار دولار خلال 2023-2024.