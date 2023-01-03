بريطانيا: لا نتوقع تحقيق روسيا لاختراق كبير شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع البريطانية - فى تحديث استخباراتى، نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن ذلك يرجع جزئيا لاحتمال قيام روسيا بعمليات هجومية فى المنطقة على مستوى فصيلة أو قسم فقط.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يكون الجيش الروسى ومجموعة "فاجنر" زادت من وتيرة هجمات المشاة حول بلدة باخموت فى دونيتسك خلال منتصف ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن العديد من هذه العمليات لم يتم دعمها بشكل جيد. بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية "على مدى الأيام العشرة الماضية، قدمت أوكرانيا تعزيزات كبيرة للدفاع عن القطاع".

وأوضحت أنه من المحتمل أن تكون وتيرة الهجمات الروسية قد تقلصت من الذروة فى منتصف ديسمبر الماضى على الرغم من معاناه كلا الجانبين من خسائر بشرية كبيرة.