وزير أمن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووصل اليمينى المتطرف ابن غفير فى ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى.
يأتى الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التى أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التى جمعته، مساء الإثنين، برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن جهاز المخابرات "الشاباك" هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومى بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.
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