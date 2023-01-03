جدة - نرمين السيد - يجتمع أعضاء الكونجرس الأمريكى الجدد، ممن تم انتخابهم خلال اقتراع منتصف الولاية فى نوفمبر الماضى، اليوم الثلاثاء، لأداء القسم لمدة عامين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكونجرس على انتخاب رئيسه الجديد لمجلس النواب، الذى يعد ثالث أهم شخصية فى السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه. وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على "بايدن" التعامل مع برلمان منقسم، إذ احتفظ حزبه الديمقراطى بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بغالبية ضئيلة جدًا فى مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: مجلس النواب الأمريكى يصوت لاختيار رئيسه اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.