ماليزيا تعلن اكتشاف السلالة المسؤولة عن عودة كورونا فى الصين

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الثلاثاء - "إنه اعتبارًا من 31 ديسمبر، كانت هناك 4,148 حالة إصابة بعدوى BA.5.2 وثلاث حالات إصابة بعدوى BF.7"، موضحا أنه لا توجد بيانات يمكن أن تربط الزيادة فى عدد حالات الضرر أو الوفاة بكلا المتغيرين.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات تصنف على أنها سلالات فرعية Omicron BA.5 ولم يتم تصنيفها على أنها سلالة متغيرة مثيرة للقلق (VOC) تحت المراقبة (LUM)، أى أنها تخضع للمراقبة عن كثب من قبل منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن كلا المتغيرين يتسببان فى الإصابة مرة أخرى أو لديهما معدل انتقال أعلى نظراً لارتفاع عدد الحالات فى الصين.
ونوه بأن وزارة الصحة الماليزية ستعيد النظر فى الوضع الحالى من وقت لآخر عندما تكون هناك تغييرات كبيرة تتطلب بدورها تغييراً فى استراتيجية الصحة العامة.
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