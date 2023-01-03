روسيا: الصين تفضل الأساليب السلمية فى معالجة قضية تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف رودينكو - "نعتقد أن للجانب الصينى الحق فى اتخاذ الإجراءات التى يراها ضرورية لحماية سيادته ووحدة أراضيه فيما يتعلق بقضية تايوان، وفى الوقت نفسه، نؤكد أن العلاقات بين الطرفين على جانبى مضيق تايوان هى شأن داخلى محض للصين وبقدر ما نتفهم، فإن الصين تمنح الأولوية للأساليب السلمية لحل قضية تايوان".

وأشار إلى أنه كان هناك تصعيد فى التوترات فى الآونة الأخيرة حول تايوان بسبب الأنشطة الاستفزازية من جانب واشنطن وأقمارها الصناعية.

وأضاف المسؤول الروسى أن "الوضع تفاقم بشكل خطير عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى الجزيرة فى بداية شهر أغسطس الماضى، وتبع ذلك رحلات عديدة قام بها مسؤولون أمريكيون ويابانيون وأوروبيون"، مشيرا إلى أن تبنى عدد من المبادرات التشريعية الأمريكية لتعزيز الاتصالات العسكرية والسياسية مع تايبيه أدى إلى تفاقم الوضع فى مضيق تايوان، وعلى وجه الخصوص، يتعلق هذا بتخصيص مليارى دولار سنويا للدعم الأمنى، بما فى ذلك المشتريات على نطاق واسع من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية فى الفترة من 2023 إلى 2027.