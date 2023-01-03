العالم اليوم - صورة.. داروين نونيز يثير غضب وحيرة جماهير ليفربول

انتم الان تتابعون خبر صورة.. داروين نونيز يثير غضب وحيرة جماهير ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 10:19 صباحاً - استغرق الأمر 7 أو 8 دقائق فقط من مواجهة ليفربول مع برينتفورد لداروين نونيز ليضيف إلى سلسلة أخطائه، بعد الانفراد بمرمى فريق "النحل"، فأثار غضب وحيرة جماهير الريدز، الأمر الذي زاد من انتقادهم له.

فقد أهدر نونيز فرصة محققة لافتتاح التسجيل بالدقيقة الثامنة، بعدما مرر محمد صلاح كرة سحرية له، الذي انفرد بحارس مرمى برينتفورد ونجح في مراوغته، وسدد كرة تألق المدافع مي في إبعادها قبل الوصول لخط المرمى.

وكان نونيز فشل في التسجيل في أول ثلاث مباريات له مع الريدز بعد كأس العالم، الأمر الذي تسبب بتعرضه لانتقادات من قبل المشجعين والنقاد على حد سواء.

وفي تلك الدقيقة، أي الدقيقة الثامنة، بدا الأمر وكأن داروين نونيز سيكسر سوء حظه أخيرا بعد أن نجح محمد صلاح في سحب خط دفاع برينتفورد نحوه، قبل أن يقوم بتحويل الكرة إلى نونيز الذي انفرد بالحارس ديفيد رايا.

غير أن لكن مدافع برينتفورد بن مي عاد لعرقلة مجهوده وتمكن من إخراج الكرة من على خط المرمى.

إضاعة هذه الفرصة من قبل نونيز تركت العديد من المشجعين في حيرة من أمرهم بسبب عدم تمكنه من التسجيل وإحراز هدف السبق لفريقه، وبالتالي احتمال تغير النتيجة.

ونظرا لإضاعته العديد من الفرص في المباريات السابقة، تبارى مشجعو فريق ليفربول في السخرية منه، بل وصلت الأمور حد توجيه السباب والإساءات إليه.

وفي هذه المرة، غرد أحدهم قائلا: "لا مفر من أنه أضاع فرصة التسجيل من تلك المسافة".

وتساءل آخر: "آسف.. ولكن كيف لا يمكنك التسجيل من هنا (هذه المسافة)؟"

وعلق ثالث: "لقد أصبح الأمر سخيفا الآن"، بينما كتب رابع: "لا يمكن أن يكون هذا الأمر حقيقيا".

ومع ذلك، قفز آخرون للدفاع عن نونيز، بحجة أنه ليس المسؤول عن إضاعة الفرصة للتسجيل، فقد نشر أحدهم: "قد تكون المرة الوحيدة التي يحصل فيها على تمريرة هنا ولكن قام المدافع بتخليصها".

وردد آخر: "لقد تم صدها. قدرات دفاعية جيدة بواسطة مي".

وكتب آخر: "أكره هذه الأشياء. مثل لقطة شاشة تعرض القصة كاملة. ابحث سريعا عن الفيديو، فالأمر ليس بالسهولة التي يوحي بها هذا".

يشار إلى أن ليفربول تعرض لخسارة قاسية بثلاثة أهداف لهدف أمام فريق برينتفورد، المعروف باسم "النحل".