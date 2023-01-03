الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات الألعاب النارية إلى 262 مصابا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن الإصابات تتألف من الحروق وإصابات بالعيون والأطراف، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة بأن الإصابات المسجلة خلال احتفالات العام الجديد أعلى بحوالى 42 % عن تلك المسجلة خلال احتفالات العام الماضى.
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