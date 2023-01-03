«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى استشهاد الفتى آدم عياد 16 عاماً بعد إصابته برصاصة فى الصدر، كما أصيب شاب آخر بجروح.

ووفقا للوكالة، يرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجارى إلى ثلاثة بعد أن استشهد أمس فى قرية كفر دان فى جنين محمد حوشية 21 عاماً وفؤاد عابد 18 عاماً.