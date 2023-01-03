أوكرانيا: روسيا قصفت منطقة سومى 70 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقال زيفيتسكي، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء:"قام الروس بإطلاق النار 70 مرة على مناطق فى منطقة سومى المتاخمة لروسيا حيث تعرضت عدة مجتمعات لنيران مكثفة"، مشيرا إلى أن القوات الروسية قصفت بلدة كراسنوبيلسكا أربع مرات بقذائف الهاون والمدفعية، كما أطلقت قذائف الهاون على بلدة شاليهينسكا، حيث تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات.
وبحسب المسؤول الأوكراني، استخدم الروس قذائف هاون عيار 120 ملم، على مجتمع بيلوبيلسكا، حيث تم تسجيل 20 إصابة، بينما أسفر القصف عن تدمير مدرسة وخط كهرباء وشاحنة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر - فى 24 فبراير من العام الماضى - ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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