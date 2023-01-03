نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 300 ألف ريال دون دفعة أولى وبدون كفيل للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل شخصي من الموضوعات التي تهم كل الأفراد سواء السعوديين وأيضاً المقيمين لذلك نتحدث اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني عن تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال دون دفعة أولى كما هناك العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا كما سنتعرف أيضاً على خطوات الحصول على التمويل وأهم الشروط التي يجب توافرها.

300 ألف ريال دون دفعة أولى لدى شركة اليسر

منتجات شركة اليسر للإجارة والتمويل عديدة ومتنوعة فمن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل التأجيري بقيمة مالية ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي دون كفيل للسعوديين وكذلك المقيمين ويتميز التمويل التأجيري لدى شركة اليسر بالآتي

يتميز التمويل التأجيري من شركة اليسر للإجارة والتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

كما يتميز التمويل التأجيري أيضاً من شركة اليسر بأنه متاح للسعوديين والمقيمين.

يتميز أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة اليسر بأنه بقيمة مالية 300 ألف ريال سعودي.

التمويل التأجيري أيضاً من شركة اليسر دون دفعة أولى.

يتميز كذلك التمويل التأجيري من شركة اليسر بأنه بدون كفيل.

يستطيع العميل من سداد التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

لا يحتاج أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية.

يمكن أيضاً تمويل السيارات المستعملة.

شروط التمويل التأجيري لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

كافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين لديهم فرصة طلب التمويل التأجيري لدى شركة اليسر وبدون كفيل وبدون دفعة أولى بعد توافر الشروط التي حددتها شركة اليسر وهي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي عمره لا يقل عن 21 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قد قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.

طلب التمويل التأجيري لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

عند التقديم لطلب التمويل التأجيري لدى شركة اليسر يستطيع العميل من طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر وبعد ذلك يتم الدخول على رابط التمويل التأجيري ومن ثم ملئ نموذج طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل التأجيري لدى شركة اليسر

جميع المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين الراغبين في طلب التمويل التأجيري لدى شركة اليسر فهناك بعض المستندات البسيطة المطلوبة وهي

الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

كذلك الهوية للمتقدم الغير سعودي.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب.

رخصة قيادة سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

هاتف شركة اليسر للإجارة والتمويل

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رقم هاتف من أجل مساعدة العملاء في الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات حول المنتجات والخدمات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر فيمكن الإتصال على الرقم 8001160711 طوال أيام العمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً كما يمكن الإتصال يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 3 مساءاً.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

من الخدمات المالية التى توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل حاسبة التمويل والتي تتيح للعميل إمكانية معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي وإدخال البيانات المطلوبة لكي تظهر الحاسبة قيمة القسط الشهري الواجب سداده.