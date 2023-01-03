العثور على 28 قتيلا فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أصدرت السلطات القضائية، أمس الاثنين، بيانا أعلنت فيه العثور على جثث 28 رجلا قتلوا برصاص فى بلدة نونا بشمال غرب بوركينا فاسو.
وقال ممثلو الادعاء إنه التحقيق بدأ فى عمليات القتل التى تم اكتشافها يومى 30 و31 ديسمبر، ولم يدلوا بأى تفاصيل حول المنفذين المحتملين لهذه العملية الإجرامية أو الدافع وراء الهجمات.
تقاتل الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا تمردًا عنيفًا انتشر من مالى المجاورة على مدار العقد الماضى. قُتل الآلاف فى جميع أنحاء المنطقة، وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم.
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