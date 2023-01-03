3 وفيات جديد بـ كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن وباء "كوفيد 19" تسبب فى موت ثلاثة أشخاص جدد يوم 2 يناير، مقارنة مع وفاة واحدة فى اليوم السابق، لترتفع الحصيلة إلى 5253 حالة.

وكانت قد أعلنت عدة دول آخرها فرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والمغرب، خلال الأيام الماضية، فرض قيود صارمة على القادمين من الصين، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وفى سياق متصل، أعلنت السويد، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى بدءًا من الأحد الماضى، أن دول الاتحاد ستجتمع الأسبوع الجارى لمناقشة استجابة مشتركة للمسافرين من الصين وسط مخاوف جراء تفشى فيروس كوفيد 19 فى الصين.

وقالت الحكومة السويدية فى بيان "تسعى السويد إلى سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبى بأكمله عندما يتعلق الأمر بفرض قيود دخول محتملة"، حسبما أوردت شبكة "يوراكتيف" الإخبارية الأوروبية.

ومن جانبها، عرضت رئيسة تايوان تساى إنج ون، تقديم "المساعدات الضرورية" للصين؛ لمساعدتها فى التعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت تساى- فى رسالتها بمناسبة العام الجديد: "بالنظر إلى وضع الرعاية الإنسانية، فنحن على استعداد لمساعدة المزيد من الناس على التغلب على الجائحة والتمتع بعام جديد صحى وآمن"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايوان نيوز"، اليوم الأحد، على موقعها الإلكترونى.