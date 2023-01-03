ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على سجن بـ المكسيك إلى 19 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت السلطات فى المكسيك، أمس الاثنين، إن هجوما على سجن فى بلدة خواريز الحدودية خلَّف 19 قتيلًا، وتسبب فى فرار أحد عناصر عصابات الكارتل بالفرار مع عشرين سجينا آخرين
وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال، فى مؤتمر صحفى، إن جماعة مسلحة تستخدم عربات مصفحة، شنت هجمات متزامنة تقريبا على السجن ومركز الشرطة البلدية.
وقالت السلطات إن هجومًا صباح الأحد تزامن مع الاستعدادات لزيارات رأس السنة الجديدة، كانت حصيلته فى البداية قتلاه 14 على الأقل، لكن بحلول يوم الاثنين، قال ساندوفال، ارتفع العدد إلى 19 تمثلوا فى عشرة حراس وسبعة سجناء واثنين من المهاجمين.
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