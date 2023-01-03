بايدن يرفض اقتراح كوريا الجنوبية لإجراء مناورات نووية مشتركة

جدة - نرمين السيد - ورد بايدن على أسئلة صحفيين فى البيت الأبيض عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث حاليا إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، قائلا" "لا".
ومن جهته، أعلن الرئيس الكورى الجنوبي، يون سيوك-يول فى وقت سابق أن بلاده تجرى محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
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