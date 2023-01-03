موريتانيا تفرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا مجددا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى موريتانيا، أمس الاثنين، إنه تقرر إلزام أخذ أو فحص خلال 72 ساعة لجميع الوافدين إلى البلاد.

وتم نشر بروتوكول ينص على تقديم المسافرين القادمين إلى البلاد فحص سلبى أجرى قبل أقل من 72 ساعة بالنسبة للمسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، أو حصلوا على جرعة واحدة من أحد اللقاحات ذات الجرعتين.

كما تضمن البروتوكول القياس الروتينى لدرجة حرارة المسافرين القادمين، عبر استخدام الكاميرا أو الفلاش الحراريين، على مستوى المعابر الحدودية.

ودعت الوزارة إلى تطبيق التباعد الاجتماعى فى مختلف المراكز الصحية، وارتداء الطواقم الطبية لأدوات الوقاية.