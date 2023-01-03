عمدة سيفاستوبول بـ القرم يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين اقتربتا من المدينة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، قال عمدة مدينة سيفاستوبول، ميخائيل راز فوجايف، مساء أمس الاثنين، -فى تدوينة على موقع "تليجرام"- إنه "تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأسود".

وأضاف -فى تدوينة أخرى- أن "أنظمة الدفاع الجوى أسقطت طائرة بدون طيار أخرى فوق البحر الأسود".

ومن جهته كشف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن القوات الروسية تخطط لشن حملة كبيرة من الهجمات بالطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن ذلك بغرض "لإرهاق أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكى، فى كلمة له، أمس الاثنين، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن الهدف من وراء ذلك أيضاً "إرهاق شعبنا، ودفاعنا الجوى، وقطاع الطاقة لدينا"، لافتاً إلى أن "المهمة الرئيسية لأوكرانيا هى ضمان فشل خطط روسيا بشأن الطائرات بدون طيار".