العالم اليوم - النفط يتراجع بفعل تحذيرات صندوق النقد من صعوبات أشد في 2023

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع بفعل تحذيرات صندوق النقد من صعوبات أشد في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 06:22 صباحاً - هبطت أسعار النفط الثلاثاء من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار، وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5 بالمئة و 6.7 بالمئة على التوالي.

وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضا بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش بحسب بيانات وكالة "رويترز"، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار.

يذكر أن ارتفاع العملة الأميركية يجعل من السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.