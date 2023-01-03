العالم اليوم - بوركينا فاسو.. العثور على جثث 28 رجلا قتلى بالرصاص

انتم الان تتابعون خبر بوركينا فاسو.. العثور على جثث 28 رجلا قتلى بالرصاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 06:22 صباحاً - قال ممثلو الادعاء العام في بوركينا فاسو، أمس الاثنين، إنه تم العثور على جثث 28 رجلا قتلوا بالرصاص في بلدة نونا بشمال غربي البلاد.

وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أن تحقيقا بدأ في عمليات القتل التي تم اكتشافها يومي 30 و31 من ديسمبر.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الجناة المحتملين أو الدافع وراء الهجمات، بحسب وكالة رويترز.

وتقاتل بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، تمردا يشنه مسلحون متشددون، امتد إليها من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي.

وقُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، جراء ذلك التمرد.

وألقت منظمة المجتمع المدني "سي.آي.إس.سي" في بوركينا فاسو، الاثنين، باللوم في هجمات نونا على مسلحين مدنيين متنكرين كأعضاء في جماعة "متطوعون للدفاع عن الوطن"، وهي جماعة تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة للمساعدة في محاربة المتمردين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذا التقرير.