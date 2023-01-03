استمرت 20 عاما.. موعد مغادرة بيلوسى منصبها كرئيس لـ النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكان الذراع الإدارى فى مجلس النواب الأمريكى، قد قرر حظر تطبيق الفيديو الصينى الشهير تيك توك "TikTok"، من جميع الأجهزة التى يديرها مجلس النواب، قبيل قانون يدخل حيز التنفيذ، لحظر التطبيق من جميع أجهزة الإدارة الأمريكية الرسمية.

وقال كبير المسؤولين الإداريين فى مجلس النواب، فى رسالة أرسلها إلى جميع النواب والموظفين، إن التطبيق يعتبر "عالى الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية"، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التى يديرها مجلس النواب.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، بأن القاعدة الجديدة تأتى فى أعقاب سلسلة من التحركات من أجهزة الإدارة الأمريكية لحظر تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس "ByteDance" فى بكين، من الأجهزة الحكومية.

وحتى الأسبوع الماضى، حظرت 19 ولاية التطبيق جزئيًا على الأقل من الأجهزة التى تديرها الدولة بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

ودُمِج حظر التطبيق على الأجهزة المُدارة فيدراليًا فى بنود مشروع قانون الإنفاق الشامل البالغ 1.66 تريليون دولار، الذى تم تمريره الأسبوع الماضى لتمويل الحكومة الأمريكية حتى 30 سبتمبر 2023، وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس جو بايدن على التشريع ليصبح قانونًا.

وقال متحدث باسم كبير المسؤولين الإداريين أمس الثلاثاء تزامنًا مع نشر رسالة الحظر، إنه مع تمرير مشروع قانون الإنفاق الذى يشمل حظر التطبيق الصينى من على أجهزة الفرع التنفيذى، يعمل كبير المسؤولين الإداريين فى مجلس النواب لتنفيذ سياسة مماثلة لأعضاء المجلس.