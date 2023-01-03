العالم اليوم - إيران تفرج عن لاعبي كرة قدم بعد توقيفهم خلال حفلة مختلطة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 04:20 صباحاً - أفرجت السلطات الإيرانية عن عدد من لاعبي كرة القدم الذين أوقفوا خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة شرق طهران، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت الأحد عن توقيف لاعبين حاليين وسابقين خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند، من دون تفاصيل بشأن عددهم أو هويتهم، مشيرة الى أن بعضهم "لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

ومساء اليوم ذاته، أفادت وكالة "نادي المراسلين الشباب" المرتبطة بالتلفزيون الرسمي أنه "تم الإفراج عن كل لاعبي كرة القدم الذين حضروا حفلة عيد ميلاد في مدينة دماوند".

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" أن عدد اللاعبين كان أربعة، وأن اثنين منهم يلعبان في نادي استقلال، أحد أبرز الأندية في طهران وعلى مستوى البلاد.

ويعاقب القانون في إيران شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، كما يمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.