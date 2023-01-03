بايدن: ولت أيام عدم دفع الشركات الأكثر ثراء للضرائب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنه عام 2023، وهذا يعنى أنه سيتعين على الشركات الأكبر والأكثر أرباحا أن تبدأ فى دفع حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪". وتابع: "لقد ولت أيام الشركات الأكثر ثراءً التى لا تدفع الضرائب".

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