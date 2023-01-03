العالم اليوم - إسبانيول يقدم شكوى بشأن مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:22 صباحاً - طعن إسبانيول على نتيجة مباراة بالدوري ضد برشلونة أمام مسؤولين إسبان، زاعما بأن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لم يكن مؤهلا للعب بسبب الإيقاف.

انتهت المباراة بالتعادل بهدف ضمن الدوري الإسباني السبت. لعب إسبانيول رغم الاحتجاج على ظهور ليفاندوفسكي بعد إيقافه في مباراة برشلونة التي سبقت ذلك بالدوري.

وقضت محكمة في مدريد الجمعة بأنه مسموح للاعب هداف الدوري باللعب حتى تبت محكمة إدارية رياضية في إسبانيا في طعن قدمه برشلونة على إيقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات بسبب بطاقات صفراء متتالية في المباراة التي أقيمت في أوساسونا يوم 8 نوفمبر.

وقال إسبانيول إنه تضرر من قرار محكمة مدريد غير المتوقع برفع الإيقاف مؤقتا. لعب ليفاندوفسكي دورا في هدف ماركوس ألونسو لبرشلونة في الدقيقة السابعة بالكامب نو. وساعد الهدف برشلونة على البقاء منتصرا دون هزيمة أمام إسبانيول منذ 2009.

وأضاف النادي في بيان ”سيستخدم إسبانيول كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحه ومصالح مشجعيه، علما بأن هذا الظلم الصارخ يعرض جوهر منافستنا للخطر وهذا الظلم مبني على قرار متسرع ويحمل أوجه قصور قانونية واضحة.”

أوضح النادي أيضا أنه أبلغ الفريق المسؤول قبل مباراة الأحد بشأن عدم صلاحية ليفاندوفسكي للعب.

مازال يمكن إيقاف اللاعب إن رفضت المحكمة الإدارية للرياضة الطعن من برشلونة.