زيلينسكى: روسيا تخطط لشن حملة هجمات بالطائرات المسيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى كلمة له، اليوم الاثنين، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن الهدف من وراء ذلك أيضاً "إرهاق شعبنا، ودفاعنا الجوى، وقطاع الطاقة لدينا"، لافتاً إلى أن "المهمة الرئيسية لأوكرانيا هى ضمان فشل خطط روسيا بشأن الطائرات بدون طيار".
ونقلت قناة قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن زيلينسكى تصريحات قال فيها، إن "أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن الهدف من وراء ذلك أيضاً إرهاق شعبنا، ودفاعنا الجوى، وقطاع الطاقة لدينا"، لافتاً إلى أن "المهمة الرئيسية لبلاده هى ضمان فشل خطط روسيا بشأن الطائرات بدون طيار".
وأوضح الأوكرانى إلى أنه تم إسقاط أكثر من 80 طائرة مسيرة منذ بداية عام 2023، مرجحًا أن "هذا العدد قد يرتفع فى المستقبل القريب؛ لأن هذه الأسابيع قد تكون مضطربة للغاية".
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