اليمن يطالب المجتمع الدولى بإدانة انتهاكات ميليشيات الحوثى

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة انتهاكات ميليشيات الحوثى الإرهابية باليمن.





وفى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعا الإريانى الجهات المذكورة، إلى ممارسة ضغط حقيقى على قيادات الميليشيات الحوثية، لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين الذين اعتقلتهم قسرا بشكل غير قانونى من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعى، فورا دون قيد أو شرط.

وأوضح الوزير اليمنى - أن تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التى تشنها ميليشيات الحوثى بحق الإعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعى، واقتحام المنازل والقرى واختطاف المدنيين، وترويع أسرهم، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة.

وقال إن هذه الحملات المسعورة تؤكد حالة الهستيريا التى انتابت قيادات جماعة الحوثى بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص منها، بعد أن مارست سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين فى مناطق سيطرتها، ودمرت كل شيء جميل فى البلد.

وأعرب الإريانى عن استغرابه من استمرار الصمت الدولى إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسرى التى تمارسها جماعة الحوثى الإرهابية بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى على خلفية انتقاداتهم لفسادها وعبثها.