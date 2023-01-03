قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى التعاون بين جيشى البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقا جمع بين "عون" و"لوكورنو" أمس الاثنين، فى مقر قيادة الجيش اللبنانى باليرزة بحضور سفيرة فرنسا فى لبنان، "آن جريو" والملحق العسكرى الفرنسى العقيد جريجورى مدينينا.
وكان وزير الدفاع الفرنسى قد التقى فى وقت سابق اليوم نظيره اللبنانى مؤكدا أن لديه تكليفا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكرى مع لبنان للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبنانى خصوصًا فى مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.
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