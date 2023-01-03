أوكرانيا: استعدنا 40% من الأراضى التى سيطرت عليها روسيا بعد اندلاع الحرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليرى زالوجنى، أمس الاثنين، تصريحات قال فيها إن 40% من الأراضى التى سيطرت عليها روسيا بعد اندلاع الحرب فى 24 فبراير تمت استعادتها خلال العام الماضى.

وأضاف زالوجنى، أن قوات أوكرانيا استعادت فى الوقت نفسه السيطرة على 28% من جميع الأراضى التى كانت تديرها روسيا منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن "خط المواجهة الحالى يبلغ طوله 1500 كيلومتر".

وبحسب زالوجنى، خضعت القوات المسلحة الأوكرانية لتدريب عسكرى فى أراضى 17 دولة أوروبية.