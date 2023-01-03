الإمارات تعتمد اتفاقات مع صربيا وإيطاليا بشأن تسلمين المجرمين

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء الإماراتى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أنه اعتمد إصدار مرسوم اتحادى من أجل التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الإمارات وصربيا، وآخر بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية بين الدولتين.





وفى السياق ذاته، أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المجلس اعتمد أيضا -خلال اجتماعه الأول بالعام الجديد، أمس الاثنين، إصدار مرسوم اتحادى بالتصديق على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المسائل المدنية والتجارية بين الإمارات وصربيا، علاوة على إصدار مرسوم اتحادى بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس وزراء الإمارات إصدار مرسوم اتحادى بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الإمارات وحكومة الجمهورية الإيطالية.

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