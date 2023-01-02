نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وموعد فتح باب التجنيد في دورة فرسان المستقبل رقم 5/ 2023 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 إعلان عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تعلن فيه عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالكلية العسكرية الملكية دورة ضباط فرسان المستقبل رقم /5 للعام 2023 من الذكور، وذلك وفق ما ورد عن شؤون الضباط شعبة التجنيد في الجيش العربي بالمملكة الأردنية موضحة أن هذه الفرص متاحة للذكور من حملة الشهادات العليا من شهادات البكالريوس الجامعي، وللتفاصيل نرجو منكم متابعة قراءة فقرات هذا المقال.

شروط الالتحاق بالكلية العسكرية الملكية للقوات المسلحة الأردنية

لكي يمكنك الالتحاق بالجيش العربي الأردني يجب أن تتوفر لديك عدد من الشروط والضوابط المحددة لعملية القبول، والمتمثلة في بضعة النقاط التالية؛

أن تكون أردني الجنسية.

ومن مواليد عام 1/ 1 / 1998 م فأعلى.

وشرط أساسي أن تكون أعزب.

أن لا يقل طولك عن 165 سم.

أن تكون لائق صحياً وفق تقرير اللجنة الطبية المتخصصة.

ألا يكون سبق لك الخدمة في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية الأخرى.

التمتع بحسن السير والسلوك، وغير محكوم عليك في أي تهمة مخلة بالشرف أو جريمة تخل بالأخلاق العامة.

أن لا يقل مجموعك في الثانوية العامة عن 65% ولجميع الفروع.

أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة حالياً في ( جامعة مؤتة / الجناح العسكري, كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية ( طيار) , وعلى مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ).

الوثائق المطلوبة للالتحاق بتجنيد القوات المسلحة الأردنية

صورة مصدقة للهوية الشخصية. أصل الشهادة الجامعية وكشف علامات الجامعة الأصلي. وللحاصلين على شهادات من جامعات غير أردنية، إحضار معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. أصل كشف علامات الثانوية العامة الأردني، وفي حالة الثانوية العامة غير الأردنية إحضار أصل الكشف بالإضافة إلى المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأصلية. أصل شهادة ميلاد مقدم الطلب. صورة مصدقة سارية المفعول عن دفتر العائلة، صفحة الأب ومقدم الطلب، وفي حالة وفاة الأب تقديم شهادة الوفاة الأصلية موضحاً بها مكان الولادة. في حالة كان أحد الوالدين يعمل لدى القوات المسلحة الأردنية أو أحد الأجهزة الأمنية إحضار شهاده خطيه من وحدته تثبت انه على رأس عمله وصوره عن شهادة التعيين، أما إذا كان متقاعد فيجب إحضار صورة عن قرار التقاعد. صورة شخصية واحدة حديثة مقاس 4*6. مع العلم أنه لن يتم النظر في أي طلب يتعارض مع الشروط السابقة، أو به نقص بالوثائق أو وثائق غير مصدقة.

رابط ومواعيد تقديم طلب التجنيد في القوات المسلحة الأردنية وطريقة دفع الرسوم

لقد أعلنت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه سوف يتم بدء تقديم طلبات التجنيد اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 02/01/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 02/02/2023.

كما بينت أنه يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق ( إي فواتيركم efawateercom) وتعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال رابط طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية.

بحيث يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويله إلى ملف PDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب إلكترونياً.