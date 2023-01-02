رابط التقديم في دورة ضباط فرسان المستقبل في الجيش الأردني

دورة ضباط فرسان المستقبل قامت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن بداية التسجيل في الكلية العسكرية اليوم 2023 لجميع الطلاب الذين حصلوا على درجة البكالوريوس، وعبر مقالنا اليوم نوضح لكم رابط تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية مع كيفية دفع الرسوم ويتم التقديم إلكترونياً مع توضيح شروط الالتحاق بدورة ضباط الفرسان

خطوات التقديم في دورة ضباط فرسان المستقبل 2023

يجب قراءة الشروط وتحضير الوثائق أولاً في الأسفل قبل اتباع خطوات التقديم وهي كالتالي:

يجب على كل طالب الذهاب إلى الموقع الرسمي “tajneed.jaf.mil.jo “.

تعبئة الرقم الوطني ورقم الأحوال المدنية.

ثم تسجيل عملية الدخول والتحقق من الرمز أولاً.

ثم يجب عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.

وبعد ذلك قم بتسديد جميع الفواتير المستحقة.

ثم إرسال الطلب ويجب الاحتفاظ رقم الطلب الخاص بك في حالة القيام بالمراجعة أو الأستعلام.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تحدد موعد دورة ضباط فرسان

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت أن التقديم يبدأ اليوم الأثنين الموافق 1/2/2023 للالتحاق بالكلية العسكرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023 بشرط أن يكون التقديم إلكترونياً من الرابط الرسمي للدورة.

شروط التقديم في دورة ضباط فرسان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن بعض الشروط التي يجب توافقها قبل التقديم وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من أصول أردنية.

من مواليد 1/1/1998 فما فوق.

أن يكون المتقدم متزوج وليس أعزب.

يجب أن لا يقل طوله عن 165 سم ويجب أن يتناسب مع الوزن حسب شروط اللجنة الطبية بالقوات المسلحة الأردنية.

يجب أن لا يكون عسكري عامل أو له خدمة عسكرية في القوات المسلحة.

معدل نجاحه في الثانوية لا يقل عن 65%.

أن يكون متخرج من أحد الجامعات الأردنية وفي حالة كانت غير أردنية يجب أن تكون معتمدة لدى لتعليم الأردني.

حسن السير والسلوك وعدم وجود قضايا.

عدم وجود أخ أو أخت المتقدم على مقاعد الدراسة بإحدى الجامعات التالية “جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية”.

أن يكون حاصل على مزاولة المهنة وعضوية النقابة الدائمة من الجهات المختصة عن التجنيد .

الوثائق المطلوبة للتقديم في دورة فرسان للجيش الأردني

بعد قراءة الشروط وتطابقها عليك يجب تجهيز هذه الأوراق للتقديم وهي كالتالي: