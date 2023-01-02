نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهادة الصحية للوافدين في الأردن وطريقة حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن في المقال التالي
الشهادة الصحية للوافدين في الأردن وطريقة الاستعلام عنها لمعرفة صلاحية شهادة الفحص الطبي لجميع الجنسيات المقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية أصبح يتم بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة وميسرة، حيث أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنه تم توفير رابط رسمي حتي يتمكن الوافدين من الاستعلام عم صلاحية الشهادة دون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت والمجهود ن وفي خلال الفترة السابقة قد قامت الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ بعض القرارات الجديدة والتي تخص تنظيم أسواق العمل بالأردن حتي يتم تصحيح الأوضاع الخاصة بالمقيمين بالأردن والعمالة الوافدة المخالفة، ومن ضمن تلك القرارات هو تمكين أصحاب العمل من تجديد تصاريح العاملين لديهم .
الشهادة الصحية للوافدين في الأردن
من خلال المقال يمكنك التعرف علي الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل، وقد أشارت وزارة الصحة الأردنية انه بإمكان المقيمين الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي بشكل إلكتروني باتباع خطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:
- علي المقيم الدخول علي الموقع الرسمي موقع نتائج الفحص الطبي للوافدين الأردن.
- عليك بكتابة رقم الوافد الخاص بك .
- يمكنك الآن الضغط علي استعلام لمعرفة نتيجة الفحص الصحي الخاص بك.
وقد أشارت وزارة الصحية الأردنية أن فحص العمالة قد يستغرق يومين قبل القيام بخطوة الاستعلام عن الكشف الصحي للوافدين وبعد ذلك يمكنك الكشف عن الشهادة الصحية الخاصة بك، وفي حالة صدور الشهادة الصحية من وزارة الصحة فيمكن للمقيم البدء في استخراج تصريح العمل في الأردن.
طريقة حجز موعد فحص العمالة الوافدة الأردن
يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة لحجز موعد فحص العمالة الوافدة وهي كالتالي:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة الصحة الأردنية الفحص الطبي للوافدين.
- يتم تحديد جنسية الوافد ثم اختيار المدينة التي تقيم فيها سواء العاصمة الأردنية عمان أو أي مدينة أردنية أخرى.
- عليك باختيار المركز الصحي الأقرب إليك في المدينة التي تقيم بها.
- قم بتحديد الموعد الذي ترغب في زيارة المركز الصحي فيه من قائمة المواعيد التي توجد أمامك .
- عليك بكتابة الرقم الشخصي الموجود في جواز السفر الخاص بك.
- اكتب الاسم الأول من اسمك ثم الأخير.
- قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.
- الضغط على أيقونة “حفظ”.
- عليك الذهاب إلى المركز الصحي بالموعد في الموعد الذي تم تحديده بدون تأخير .
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