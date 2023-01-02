وزارة الصحة العراقية قامت بتفعيل خدمة استمارة التسجيل في الضمان الصحي في العراق حتي يتمكن جميع أفراد المجتمع من كافة الفئات المستهدفة الحصول علي كافة الامتيازات التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية التي تهدف إلى حماية المواطن من الأنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية التي تشمل الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال مساعدة الدولة نيابةً عن تلك الأسر والذي سوف يتكفل بنسبة 75 بالمئة من تكاليف إجراء العمليات للمسجلين فيه، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم علي الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي في العراق، حتي يتمكن جميع العراقيين من الالتحاق بالبرنامج.

الفئات المستهدفة في قانون الضمان الصحي العراقي

أوضح وزير الصحة العراقي الحالي جميع المشمولين بقانون الضمان الصحي العراقي الجديد لافتا إلى أنه قال سيادته بان هناك اكثر من 300 ألف مواطن عراقي سوف يتم تسجيلهم في قانون الضمان الصحي خلال العام الجاري، كما أوضح عن الفئات المشمولة بالضمان الصحي وهم : –

كافة موظفو الدولة بالقطاع الحكومي وشبه حكومي بكافة القطاعات.

جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

كافة المواطنين العراقيين المقيمين في داخل العراق وعوائلهم بشكل منفرد.

جميع أرباب العمل من أصحاب الشركات.

هذا المشروع إذا طبق بالشكل الصحيح سوف يصب في مصلحة المواطن العراقي مما سيقلل من مأساة المواطنين في العراق مما هم يعانون من إمراض مزمنة وغيرها عبر تبسيط التعاملات بجميع المؤسسات الصحية علي مستوي كافة المحافظات العراقية مما يشجع الدولة إلى تحسين القطاع الصحي.

استمارة التسجيل في الضمان الصحي في العراق

نستعرض مع حضراتكم متابعينا خطوات التقديم علي استمارة الضمان الصحي في العراق التابعة إلى وزارة الصحة العراقية موقع الرسمي الاستمارة الإلكترونية علي شبكة الإنترنت، وذالك حتي يتمكن جميع المستفيدين من التسجيل بطريقة إلكترونية كما هو موضح لكم عبر النقاط التالية.