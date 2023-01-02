نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة أسعار تذاكر ونترلاند الكويت المحدّثة 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة أسعار تذاكر ونترلاند الكويت 2023، مع إعتماد تسعيرة التذكرة لدخول ونترلاند الكويت، تسارعت عمليات البحث عن أسعار تذاكر ونترلاند، يرغب المواطنون في معرفة آخر أسعار التذاكر الخاصة بونترلاند عن طريق الإستعلام عن أسعار دخول الكرنفال الكويتي الشتوي وندر ونترلاند 2023، لإمكانية حجزها، إليكم في هذا الشرح التالي قائمة أسعار تذاكر ونترلاند 2023 ومعرفة مواعيد عمل ونترلاند الكويت، حيث تم توفير موقع ونترلاند الرسمي لتذاكر الحجز كجزء من تنامي المشروعات السياحية الكويتية.

موقع ونترلاند الكويت

أصبح موقع ونترلاند نافذة لحجز تذاكر دخول ونترلاند حديقة الشعب بالخيارات الالكترونية، لذلك من المهم أولاً معرفة أسعار تذاكر ونترلاند قبل شراء تذاكر الحجز في ونترلاند الكويت،

يضع هذا الشرح بين أيديكم الأسعار الخاصة بونترلاند الكويت، وتستخدم هذه التذاكر للوصول الى ونترلاند والدخول بها في الفترة الزمنية لونترلاند خلال الافتتاح.

أسعار تذاكر ونترلاند الكويت

وفق الأسعار المعلنة من إدارة ونترلاند الكويت بعد أن أدخلت تعديل على الأسعار الخاصة بدخول الزائرين في منطقة ونترلاند الشتوّية فأسعار تذاكر ونترلاند جاءت وفق الآتي

بقيمة 5 د.ك يتحدد سعر دخول ونترلاند للتذكرة

المواعيد لدخول ونترلاند الكويت من 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل في أيام الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء) ومن 1 مساءً حتى 12 منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع (من الخميس إلى السبت)

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ملاحظة سعر هذه التذكرة الخاصة بالدخول مصنفة للاشخاص الكبار وذلك لمن هم في الخامسة وما يزيد.

ولكن التذاكر الاخرى مجانية، لمن هم دون الخامسة،( ويمكن حجزها من موقع ونترلاند الرسمي بالنقر هنا*.

لماذا التسجيل في ونترلاند الكويت

يعد التسجيل الإلكتروني من متطلبات حجز مجموعة من التذاكر من خلال إطلاق موقع ونترلاند الكويت، لذا، سيبادر الشخص في التسجيل بكل سهولة من خلال ايقونات موقع ونترلاند من وللاطلاع اكثر يمكن زيارة رابط المقال السابق أعلاه، حيث سيفعل المسجل على الموقع المذكور ميزات حجز التذاكر الخاصة به جنبا إلى جنب شحن نقاط اللعب بشكل إلكتروني.

ومن خلال متابعة شرح أسعار تذاكر ونترلاند المذكور أعلاه، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال بعنوان أسعار تذاكر ونترلاند والذي ذكر كل شئ يحتاجه الزائر حول تذاكر كرنفال ونترلاند الشتوي الكويتي.