رابط وزارة التربية الكويتية تسجيل المستجدين في رياض الأطفال الكويت 2023

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن موعد بدأ تسجيل الأطفال المستجدين في رياض الأطفال واستعدادهم لدخول المدارس الحكومية وذلك بدأ من اليوم الأثنين الموافق الثاني من شهر يناير 2023 وسوف يستمر التسجيل حتى 31 مايو 2023، وأضافت الوزارة أن الموعد النهائي لتقييمات المتغيبين من طلاب المرحلة الابتدائية بعذر مقبول بالفصل الأول يكون يوم 26 ديسمبر الماضي، وسوف نوضح لكم الآن خطوات التسجيل للأطفال المستجدين في رياض الأطفال وشروط القبول.

خطوات التسجيل في رياض الأطفال للمستجدين في الكويت 2023

الدخول على موقع وزارة التربية الكويت.

يقوم الأب بتسجيل أبنه، ولا يسمح إلا للأب بالتسجيل إلا بتوكيل رسمي من الأب لأحد الأقارب بحكم قضائي خاص بالوصاية.

احضار المستندات المطلوبة والتوجه إلى المنطقة التعليمية التي يتبعها التلميذ، ويجب على ولي الأمر مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة التابعة لوزارة التربية لتنفيذ الخدمة.

تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

الاوراق المطلوبة لتقديم في رياض الأطفال بالكويت 2023

تتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم في مرحلة رياض الأطفال للمستجدين في دولة الكويت هي:

يشترط أن تكون الجنسية الأصلية للوالد كويتية. أحضار البطاقة المدنية وصورتين منها. شهادة ميلاد الطفل الأصلية و2 صورة منها. تقديم 4 صور شخصية مقاس 4*6 تقديم الأوراق المطلوبة إلى المنطقة التعليمية التي يتبعها التلميذ وشؤون الطلبة التي تتبع لوزارة التربية والتعليم في الكويت. نتيجة إجراءات الصحة المدرسية. تقرير طبي من مركز الوراثة يثبت حالة الداون لدي الطفل ويوضح وضعة الصحي ودرجة ذكائه. البطاقة المدنية للتلميذ وصورتين منها.

الشروط المطلبة لتسجيل الأطفال في رياض الأطفال 2023 بالكويت

أن يكون الطلاب الكويتيون من أب متوفي أو أم مطلقة. أن يكون الطلاب ف روضة أطفال أسرة كويتية أو في دار رعاية اجتماعية. يستبعد قبول أبناء الأم الكويتية والمتزوجة من رجل غير كويتي. أبناء دول مجلس التعاون العربي. أبناء الدبلوماسيين. أبناء الأسر والشهداء الغير كويتيين.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل الطلاب المستجدين في رياض الأطفال بالكويت لعام 2023، والشروط المطلوبة لتسجيل، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة تحضرها وتقديها أثناء تسجيل التلميذ، نتمني أن نكون قد أفدنا قراءنا على موقع ثقفني، وفي إنتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائماً.