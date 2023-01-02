نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية لعرض كل مخالفة وقيمتها بشكل دقيق من الدخول لموقع وزارة الداخلية بالاضافة لموقع البوابة الالكترونية للكويت www.moi.gov.kw 2023 حيث تظهر المواقع الالكترونية خدمات الإستعلام في إطار خدمة الإستفسار عن المخالفات المرورية لسائق المركبة، وإمكانية دفعها، إليكم طريقة الإستعلام للمخالفات المرورية بالاضافة لطرق دفع المخالفات المرورية بالرقم المدني سنتعرف على كل ذلك بالتفصيل.

أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني أمر سهلاً دون الحاجة للتوجه الى ادارات المرور المنتشرة بمحافظات دولة الكويت حيث يتم تتوفر خدمة الإستعلام بشكل إلكتروني وبإستخدام الرقم المدني فقط،

خدمة الاستعلام بالرقم المدني لكشف سجل المخالفات المرورية كاملةً تتعاون في إطلاقها وزارة الداخلية والبوابة الالكترونية ويمكن الوصول للخدمة من الروابط المرفقة في نهاية المقال،

أنواع المخالفات المرور اثناء القيادة

جدير بالذكر ان لائحة تنظيم المرور في دولة الكويّت تضع عقوبّات لكل نوع مخالفة مرورية يرتكبها سائق المركبة او السيارة التي يقودها في جميع أنحاء الكويت ويمكن القول إن أبرزها يندرج في تجاوز حدود السرعة عن الحد المقرر لها على الطريق بثلاثين كيلو متر وايضا المخالفة المرورية المتمثلة في تجاوز الإشارة الضوئية وقيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير وغيرها من المخالفات الأخرى.

إستفسار لمخالفات مرور الكويت أون لاين

استعلام مخالفات المرور: يمكن للشخص سواء كان مواطن او مقيم الوصول الى هذه الخدمة بما يسمح له بتنفيذ استعلام عن مخالفات المرور وبالتالي اطلاعه على اجمالي المخالفات في سجله، وقيمة المخالفات المرورية، والدفع للمخالفات المرورية ، ويشترط في ذلك من اجل تفعيل الخدمة استخدام الرقم المدني الذي يشترط كتابته ثم النقر على استعلام.

خدمات استعلام المرور في الكويت

تنفذ ادارة المرور لائحة للمخالفات المرورية لتطبيق النظام في البلاد مع تحديد قيمة المخالفة لكل مخالفة مرورية مختلفة، وقد خلصت الى وضع خدمة تًًمكن الافراد من الاستعلام عن المخالفات المروية وتكون متوفرة على موقع وزارة الداخلية الكويتية الأمر الذي يسهل الإجراءات، ويقلل الجهد والوقت، في إنهاء قضية المخالفة المتصالح عليها، وذلك بالاستعلام ودفع المخالفة، ومن خلال خدمات الاستعلام يستفيد المستعلم من القيام بالعملية الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور نوفر خطواتها في ما يلي.

دفع مخالفات المرور الكويت

ما إذا كانت المخالفة المرورية مصنفة للدفع الالكتروني سيكون من الممكن إتمام الدفع للمخالفة بكل سهولة وُيسر بعد الإستعلام عنها، وذلك دون الحاجة لمراجعة ادارة المرور في المحافظات المختلفة لكي تتمكن من , استعلام مخالفات المرور الكويت, ولكن فقط باستخدام الرقم المدني لإظهار قيمة إجمالي كل مخالفة على حدة، ونفيد أنه بإمكانكم دفع مخالفات المرور ما إن تم تصنيفها كمخالفة قابلة للدفع الالكتروني ويكون ذلك بالطريقة التي تناسبكم في مجال الدفع الالكتروني بالبطاقات الائتمانية.

استعلام عن مخالفات المرور الكويت للأفراد

وزارة الداخلية استعلام مخالفات المرور الكويت، يمكنكم الاستفسار عن مخالفات المرور في الكويت بالرقم المدني مما يظهر لك سجل كامل بتفاصيل المخالفة المدرجة في قاعدة البيانات كجزء من خدمات بوابة وزارة الداخلية الكويتية.

تتوفر خدمة الاستعلام لمخالفات المرور لكّل من الأفراد والشركات، وتعمل خدمة الاستعلام مخالفات المرور على العديد من القنوات الرقمية الحكومية في دولة الكويت أبرزها موقع وزارة الداخلية moi.gov.kw , والبوابة الالكترونية الرسمية.

تقدم ادارة المرور الكويتي عبر وزارة الداخلية عدة طرقاً للراغبين في الحصول على استعلام مخالفات المرور فإذا كان المستعلم ضمن الأفراد سيدخل الرقم المدني ولكن إذا كان المستعلم من الشركات سوف يتطلب منه إدخال الرقم الموحد للشركة لإتمام الاستعلام على الموقع المتوفر.

وستجدون في ما يلي شرح مفصل متعلق بخدمة الاستعلام الإلكتروني المقدمة من وزارة الداخلية الكويتية

الان وزارة الداخلية الكويتية كيفية استعلام عن مخالفات المرور

يتم إختيار الخدمات الإلكترونية ثم الإدارة العامة للمرور

بعد زيارة المستعلم إلى الموقع لوزارة الداخلية دولة الكويت من الرابط المرفق.

من تبويب المخالفات اختيار استعلام عن مخالفات

حدد ما إذا كنت من الأفراد وعليه أدخل الرقم المدني في المربع

الخطوة الان وبمجرد إختيار استعلم سوف تظهر لك بيانات المخالفات المرورية في الكويت بعد الضغط على استعلام على موقع وزارة الداخلية وبالتالي يمكنك الاستمرار لإتمام تسديد المخالفات وفق التعليمات الموضحة.

رابط مخالفات المرور الكويت

يمكن الرجوع إلى رابط استعلام مخالفات المرور موقع وزارة الداخلية الكويتية من الرابط المرفق، وينقلكم هذا الرابط المباشر لخدمة استعلام عن المخالفات بالرقم المدني، وبذلك يمكن بدء خدمة الاستعلام من خلال أيقونات الرابط ومتابعة الدفع.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت