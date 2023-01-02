المؤسسة العامة للري السعودية تعلن عن وجود وظائف برواتب عالية، أعلنت وزارة الراي عبر صفحتها الإليكترونية عن أتاحة وظائف شاغرة، وقد أوضعت كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يتم قبوله بالعمل والألتحاق بالوظيفة، وقد أعلنت عن الوظائف والتخصصات أيضا.

المؤسسة العامة للري السعودية تعلن عن وجود وظائف برواتب عالية

شركة الري هي مؤسسة حكومية عامة تأسست عام 1972م، وتسعي شركة الري لرفع كفاءة استخدام مياه الري والتوسع لمصادر المياه غير التقليدية كالمياه المجددة مثل (مياه الصرف الصحي المعالجة) ومياه الصرف الزراعي كبديل للمياه الجوفية غير المستدامة.

فروع شركات الري بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية

فرع المؤسسة العامة للري بالأحساء.

فرع المؤسسة العامة للري بالرياض.

فرع المؤسسة العامة للري بالقطيف.

فرع المؤسسة العامة للري بالمدينة المنورة.

فرع المؤسسة العامة للري بدومة الجندل.

فرع المؤسسة العامة للري بالأفلاج.

شروط وظائف المؤسسة العامة للري

أوضعت شركة الري شروط سلسة ومبسطة لكل المتقدمين فيجب علي الجميع معرفة ما هي فهي كالتالي :-

يشترط علي المتقدم أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من الوزارة.

أن يكون خالي من أي أمراض سواء كانت جلدية أو وراثية ويجب أن يكون لائقا صحياً.

يجب أن يكون المتقدم لديه حسن سير وسلوك.

يجب أن يجتاز المواطن المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وظائف المؤسسة العامة للري 1444

رئيس وحدة تطوير تقنيات الريّ.

مدير مركز تطوير أساليب الري.

رئيس وحدة الإحصاء.

رئيس وحدة الاستثمار.

التخصصات المطلوبة:

تعرف علي التخصصات المطلوبة ويجب أن تتوافر في المتقدم فإليكم جميع التخصصات :-

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

المالية.

المحاسبة.

التسويق.

الموارد البشرية.

العلوم الزراعية.

العلوم المياه.

الهندسة المدنية.

الإحصاء.

الرياضيات.

الأساليب الكمية.

ذكاء الأعمال.

الهندسة الزراعية وفروعها.

الهندسة الكيميائية.

خطوات التقديم إليكترونيا في وظائف المؤسسة العامة للري

أتبع الخطوات لفتح الموقع الإليكتروني الخاص لشركة الري وأتبع خطوات التقديم للألتحاق في الوظائف الشاغرة وهي كالتالي :-