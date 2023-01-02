1000 ريال فأكثر صرف فوري للمواطنين بدون كفيل بهامش ربح منافس وبلا تحويل الراتب

احصل في الفترة الراهنة على صرف فوري بدون كفيل من خلال التقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة السعودي حيث أتاحت المنصة فرصة الحصول على مبلغ يتراوح من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي كحد أقصى للتمويل الشخصي لديها ولكن يتميز هذا البرنامج التمويلي بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن سعودي الجنسية عند طلب التمويل الشخصي من خلال الانترنت كذلك يعطى التمويل الشخصي خال من المشاكل التمويلية بهامش ربح منافس لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملوا في القطاعات المختلفة بالمملكة ولكي يحصل العميل المتقدم السعودي على طلب التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة بفترة سداد مرنة لمدة 6 أشهر لابد من توفير كافة الضمانات اللازمة للتمويل في السعودية.

ما هي شروط الحصول صرف فوري بدون كفيل عبر تمويل منصة سلفة

لكي يحصل المواطن السعودي على مبلغ يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الضمانات اللازمة قبل التقديم الإلكتروني على هذا التمويل الشخصي السريع لذلك سوف نوضح للجميع شروط وضوابط طلب برنامج تمويل منصة سلفة:

يتطلب برنامج تمويل منصة سلفة السعودي في المملكة توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كذلك يجب توفير فترة خدمة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك لضمان الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

لابد من توفير العمر المناسب لكي يضمن العميل المتقدم الموافقة على طلب التمويل الشخصي السريع لدى منصة سلفة حيث يتراوح التمويل من 23 إلى 60 عام.

أهم ما يميز برنامج تمويل منصة سلفة الإلكترونية في المملكة