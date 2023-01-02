نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون قسط أول فوري وبدون كفيل من شركة تمويل سعودية في المقال التالي

تمويل شخصي بدون قسط أول، حيث يرغب الكثير من الناس بالحصول على تمويل شخصي لتنفيذ مشاريعهم أو تلبية احتياجاتهم بشكل ميسر، ولعل من أكثر التمويلات التي يصعب على الفرد إيجادها في بنك أو شركة هو التمويل بدون قسط أول وبدون كفيل، لذا فإن شركة النايفات للتمويل تلبي هذه النوعية من القروض بشروط ميسرة، إلى جانب مجموعة من المزايا أهمها عدم ضرورة تحويل الراتب للشركة. تمويل شخصي بدون قسط أول مع السمات والمزايا المتاحة تحاول شركة النايفات للتمويلات إرضاء العملاء بشكل مختلف تمامًا، لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم المالية، وتزويدهم بخدمات مالية سريعة وسهلة دون إيداع أولي، حيث تتوفر مجموعة من المزايا للحاصلين على التمويل الشخصي من النايفات، نذكر منها: التمويل متوافق تمامًا مع جميع أنظمة وشروط الشريعة الإسلامية. الحد الأدنى للتمويل 100،000 ريال بحد أقصى 300،000 ريال. يمكن التقديم على التمويل من أكثر من طريقة مختلفة. لا يُجبر الحاصلون على القرض على تحويل نسبة معينة من رواتبهم الشهرية إلى الشركة. تمويل شخصي بدون كفيل. فترة سداد مبلغ القرض تبلغ خمس أعوام أو ما يعادل 60 شهرا. قرض سريع بدون إيداع أولي أو تحويل الراتب. معايير التقديم على منتج القرض الشخصي من النايفات يجب أن يستوفي الشخص عدة معايير للتقدم للحصول على التمويل الشخصي، بما في ذلك الشروط الآتية: يجب أن يكون المتقدمون سعوديون. الحد الأدنى لسن العميل من أجل الحصول على التمويل هو عشرون سنة، وألا يتجاوز الستين سنة. يجب أن يبلغ راتب العميل على أقل تقدير 4000 ريال العمل في وظيفة معتمدة لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تقديم الطلب على القرض. الأوراق الواجب إحضارها للتسجيل على القرض إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على تمويل مقدم من شركة النايفات، فستحتاج إلى إعداد المستندات التالية: يحتوي نموذج الطلب على كامل معلومات العميل الشخصية والمالية. تعريف راتب مقدم الطلب. إضحار هوية العميل بشرط أن تكون سارية الصلاحية. كشف حساب لآخر 90 يوما بشرط أن تكون موقعة ومختومة من قبل البنك. تجهيز البطاقة المصرفية مع الآيبان الشخصي. كيفية الاطلاع على تفاصيل قرض النايفات الشخصي تسجيل الدخول في بوابة النايفات على الانترنت

على الانترنت ثم االاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض كالشروط والأحكام والمزايا

ثم التقديم إلكترونيا من خلال ملء نموذج التمويل ومن ثم إرساله. عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون قسط أول فوري وبدون كفيل من شركة تمويل سعودية - ثقفني 300 ألف ريال دون دفعة أولى وبدون كفيل للسعوديين والمقيمين

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