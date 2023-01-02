حجز تذاكر حفل تقديم رونالدو عبر موقع مرسول بارك سعر التذكرة 15 ريال هنا موعد الحفل

حجز تذاكر حفل تقديم رونالدو، يتابع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لعقد انتقال حر مع نادي النصر السعودي، وكان خبر انتقال النجم العالمي رونالدو إلى العالمي ترند على مستوى العالم، وذلك لشعبية اللاعب الطاغية والكبيرة في كل بلاد العالم، وقد أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن موقع حجز التذاكر، لذلك نقدم لكم هذا المقال لكي نستعرض فيه موعد إقامة حفل استقبال رونالدو ورابط حجز التذاكر، وكذلك خطوات حجز التذاكر وأسعار التذاكر، كل هذا وأكثر سوف تجدونه هنا في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز فتابعونا.

حجز تذاكر حفل تقديم رونالدو

ما هو موقع حجز تذاكر حفل استقبال رونالدو؟ يتم البحث بكثافة الآن عن رابط حجز التذاكر وقد تم الإعلان من قبل إدارة نادي النصر عن إقامة حفل الاستقبال الثلاثاء الموافق 03\01\2023. كما تم الإعلان عن إتاحة 30 ألف تذكرة للجمهور الراغب في حضور الحفل. ويتم الحصول على تذاكر الحفل من خلال موقع مرسول بارك الإلكتروني بعد اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب الذهاب إلى محرك البحث جوجل والنقر على رابط موقع مرسول بارك الإلكتروني tickets.victoryarena.com.

قم بتسجيل الدخول ثم قم بالنقر على أيقونة اشتري تذاكر.

الخطوة التالية يجب عليك دفع المقابل المادي والنقر على تأكيد الحجز ثم طباعة تذكرة الحفل.

موعد حفل الأسطورة رونالدو

يستعد نادي النصر السعودي لإقامة حفل استقبال النجم العالمي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء الموافق 03\01\2023. ومن المقرر أن تنطلق الحفل في الرابعة بتوقيت جرينتش السابعة مساءً بتوقيت الرياض. ومن المقرر أن يتم إتاحة 30 ألف تذكرة لحضور حفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أسعار تذاكر حفل استقبال رونالدو مع نادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي عن أسعار تذاكر الحفل 15 ريال وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان. جدير بالذكر أن نادي النصر خلال الأيام القليلة السابقة ومنذ الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة أصبح محل بحث الكثير من محبي النجم البرتغالي على مستوى العالم. هناك حالة من الترقب والانتظار تنتاب جماهير وعشاق “الدون” لمشاهدته بقميصه مع ناديه الجديد النصر السعودي.