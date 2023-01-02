300 ألف ريال بالتقسيط على 60 شهر للسعودي والمقيم بدون كفيل

المواطن السعودي وأيضاً المقيم يمكنهم طلب تمويل بقيمة 300 ألف ريال سعودي دون كفيل وذلك من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل والتي توفر عدد كبير من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن تمويل المرابحة بقيمة 300 ألف ريال بالتقسيط على 60 شهر وذلك لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

300 ألف ريال بالتقسيط على 60 شهر عبر شركة اليسر

من بين المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد من قبل شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل المرابحة والذي يتيح من خلاله للعميل إمكانية الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها من خلال تمويل المرابحة والذي يتميز بالآتي

يتميز تمويل المرابحة لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز أيضاً تمويل المرابحة من شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل عند التقديم.

متاح أيضاً تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

كما متوفر لكل من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين.

يمكن أيضاً تمويل السيارات المستعمله من خلال تلك التمويل.

شروط تمويل المرابحة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل

هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر للإجارة والتمويل من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون سن المتقدم سوا السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم قد قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل المرابحة عبر شركة اليسر

عند التقديم لطلب تمويل المرابحة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل هناك بعض المستندات البسيطة التى لابد من تقديمها وهي