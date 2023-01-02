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عمر شويل - جدة أبشر توضح آلية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً والشروط المطلوبة للتجديد. تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تسهيل على المواطن السعودي الحياة اليومية، حيث تقم الحكومة السعودية بتقديم العديد من المساعدات التي تعمل على تسهيل الحياة الروتينية والإجتماعية، ومن أجل ذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتحويل الخدمات التي تقدمها لمواطنيها إلى الصورة الرقمية الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل على الأفراد الحصول على هذه الخدمات، كما يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية هي منصة أبشر، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات والتي من أهمها إمكانية تجديد الهوية الوطنية. وهو ما سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة له.

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آلية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً

تعتبر منصة أبشر هي أحد أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث قدمت الداخلية السعودية منصة أبشر لتقديم عدد كبير من الخدمات للمواطنين، كما يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر هي تجديد الهوية الوطنية، حيث قامت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن هذه الخدمة الجديدة. وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وكذلك من أجل توفير الوقت والجهد عليهم وأيضاً لتقليل التزاحم أمام المصالح الحكومية السعودية.

الخطوات المطلوبة لتجديد الهوية

كما عرضت مصلحة الأحوال المدنية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية عن الخطوات المطلوبة لكي يتمكن المواطن من تجديد الهوية الوطنية، ويتم ذلك بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر، ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتجديد الهوية كما يلي:

أولاً يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشربمنصة أبشر الإلكترونية ثم الدخول على خيار أبشر الأفراد ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول على الموقع ثم الدخول على خيار خدماتي ومنها الدخول على الأحوال المدنية ثم الدخول على خيار تجديد الهوية الوطنية الموافقة على جميع الشروط المطلوبة إدخال جميع البيانات ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية

كما تم تحديد مجموعة من الشروط يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً، ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: