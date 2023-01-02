نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تعليق الدراسة في بعض جامعات ومحافظات المملكة السعودية أعرف السبب وهل أنت منهم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر عن الحكومة السعودية قرارات عاجلة في بعض الأحيان بتعليق الدراسة سواء على مستوى المملكة بأكملها، في حالة كانت الأسباب عامة وشاملة جميع القطاعات ومحافظات المملكة، وذلك حرصاً على سلامة أبنائها مثلما حدث في الأعوام السابقة أثناء جائحة كرونا، كما تصدر قرارات تعليق الدراسة مؤقتاً في بعض المحافظات يوم غد الموافق الاثنين 2 يناير 2023 وذلك للأسباب التالية، والتي نتناولها بالتفصيل خلال فقرات هذا المقال، نرجوا منكم متابعة القراءة.

عاجل ورسمياً قرار تعليق الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023

لقد أعلنت وكالة تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية اليوم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعليق الدراسة في عدد من الجامعات والمدارس بالمملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء، نظراً لسوء أحوال الطقس وحرصاً على سلامة المواطنين وهي كالتالي؛

جامعة المجمعة.

جامعة الملك سعود

جامعة الأمير مقرن.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية فرع جدة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ومن المقرر تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس الخرج.

تعليق الدراسة و تحويل الدراسة عن بعد في الجامعة السعودية الإلكترونية لفرع القصيم، حائل، ينبع والرياض

تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في التدريب التقني في الرياض و عفيف و القويعية وشقراء والمجمعة والزلفي والارطاوية و المزاحمية وثادق وحوطة سدير.

إدارة تعليم جدة تقرر تعليق الدراسة في عدد من المناطق

أعلنت إدارة تعليم جدة منذ ساعات قليلة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعليق الدراسة ليوم غد الموافق الاثنين 9/ 6/ 1444 هـ، 2 يناير 2023 م وذلك نظراً لما ورد عن تقارير المركز الوطني للأرصاد والذي يفيد بسوء الأحوال الجوية غداً.

ولذلك وحرصاً على سلامة الجميع قررت إدارة محافظة جدة التعليمية تعليق الدراسة حضورياً يوم غد في مناطق جدة ورابغ وخليص، مؤكدة على أنه سيكون الدوام الدراسي غداً عن بعد من خلال منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في المملكة السعودية غداً في عدد من المناطق الأخرى

وفي نفس الصدد قد قررت عدد من الإدارات التعليمية الأخرى في المناطق التي من المتوقع حدوث أمطار رعدية بها وسوء عام في الأحوال الجوية، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها والروضات يوم غد الاثنين الموافق الثاني من يناير 2023 على أن يكون الدوام عن بعد عن طريق المنصات التعليمية التي خصصتها الحكومة السعودية لذلك.

ومن هذه المناطق المدارس في منطقة الحائل، ومنطقة عنيزة، ومنطقة الرس، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، آملين الابتعاد عن مناطق الخطر وإتباع إرشادات الجهات المتخصصة.

إرشادات السلامة عند هطول الأمطار