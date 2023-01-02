زيلينسكى: خطط روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات

وفى وقت سابق قال إيفان سيهيدا، الدبلوماسى الأوكرانى، أن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استعداد بلاده للدخول فى هدنة على مواقع المواجهة العسكرية مع أوكرانيا ستعطى روسيا الفرصة لترتيب صفوفها عسكريًا، موضحا أن ذلك يُفسر إصرار كييف على عدم قبول الهدنة إلا بعد انسحاب روسيا من الأراضى التى سيطرت عليها أخيرًا.
وتوقع الدبلوماسى الأوكرانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"،استمرار وتيرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا على وضعها الراهن خلال العام الجديد.
وأوضح الدبلوماسى الأوكرانى، أن استمرار المواجهات لفترة أطول يصب فى صالح أوكرانيا، ويُكبد موسكو خسائر جديدة.
وأبدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للدخول فى هدنة على مواقع المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، وذلك خلال بداية العام الجديد، إلا أن ذلك لم يدعمه تحركات على أرض الواقع فى ميادين القتال بين الجانبين.
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