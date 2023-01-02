القاهرة الإخبارية: صواعق الـ «درونز» تشعل الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أشعلت هجمات الطائرات المسيّرة "درونز" المعارك فى أوكرانيا مع بداية العام الجديد. وتبرز المسيّرات كأحد أهم الأسلحة التى صنعت الفارق فى الحرب الروسية- الأوكرانية، بخاصة أن الطرفين استخدماها بكثافة.





وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل ما يقرب من 400 جندى روسى فى هجوم بـ"الدرونز" على قاعدة عسكرية فى دونيتسك، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، نفذت القوات الأوكرانية هجمات بـ"الدرونز" استهدفت مدينة "ماكييفكا" وأجزاء أخرى فى المنطقة الشرقية التى تسيطر عليها روسيا، عشية العام الجديد.

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 400 جندى روسى فى هجماتها بـ"المسيّرات"، قالت نظيرتها الروسية إن 63 جنديًا فقط لقوا حتفهم فى الغارة على منشأة بدونيتسك الشرقية، حيث يتمركز أفراد عسكريون.

وتأتى طائرات "كاميكازى" فى طليعة المسيّرات التى ساعدت الأوكرانيين للحفاظ على مكتسباتهم العسكرية التى لم يتوقعها أكثر المتفائلين. وتتميز هذه المسيّرات بقدرتها على التحليق فى منطقة الهدف المحدد مسبقًا، وتضرب عندما يتم التعرف إلى العدو، ولذلك تعرف باسم "الذخيرة المتسكعة". ويمكن إطلاق هذا النوع من الطائرات دون طيار بسهولة من مسافات بعيدة، ويصعب اكتشافها لصغر حجمها.

وكانت الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بـ700 طائرة من طراز "كاميكازى". ويشير مراقبون إلى أن هذه المسيّرات استخدمت لاستهداف قواعد روسية فى شبه جزيرة القرم، وفى الهجوم على ميناء سيفاستوبول فى شبه الجزيرة، الذى صدته الدفاعات الروسية أواخر أكتوبر الماضى.

لكن مارينا ميرون، الباحثة فى الدراسات الدفاعية فى "كينجز كوليدج" بلندن، ترجح استخدام الأوكرانيين مسيّرات محلية الصنع، فى هجمات مختلفة بعد تفخيخها بطريقة بدائية.

ويتكون أسطول أوكرانيا من المسيّرات من طائرات "بيرقدار" تركية الصنع، التى تمتاز بحملها كاميرات استطلاعية وقنابل موجهة بالليزر.