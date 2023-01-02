العالم اليوم - وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى الرياض

انتم الان تتابعون خبر وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى الرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 11:22 مساءً - وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى العاصمة السعودية، حيث سيقدّم نادي النصر السعودي نجمه الجديد، مساء الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه مرسول بارك" في الرياض.

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وسيفتح النادي أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض، أي في الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، على أن يتم تقديم رونالدو بعد ساعتين، وتحديدا في السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحفياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونادلو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً".