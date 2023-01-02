العالم اليوم - ليفربول يسقط أمام برينتفورد بثلاثية في البريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 11:22 مساءً - واصل برنتفورد تحقيق المفاجآت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 3-1 على ضيفه ليفربول لينهي مسلسلا من أربعة انتصارات متتالية لفريق المدرب يورجن كلوب.

وضع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 وضاعف يوان ويسا الغلة لبرنتفورد قبل نهاية الشوط الأول بعد أن ألغى الحكم هدفين آخرين لفريقه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في أول 45 دقيقة مثيرة.

وسجل داروين نونيز هدفا لليفربول في بداية الشوط الثاني لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

ومنح أليكس أوكسليد-تشامبرلين ليفربول الأمل عندما سجل هدفا بالرأس من تمريرة عرضية لترينت ألكسندر أرنولد لكن بريان مبيومو حسم النقاط الثلاث لبرنتفورد في الدقيقة 84.

وجاء هذا الانتصار بعد فوز مفاجئ 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في أغسطس وأيضا الفوز 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في نوفمبر تشرين الثاني ليتقدم برنتفورد للمركز السابع برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

وافتقد برنتفورد هدافه إيفان توني بسبب الإصابة لكنه استفاد من الارتباك الدفاعي لمنافسه الأكثر شهرة وقوة.

وكان بوسع ليفربول التقدم في الدقيقة الخامسة عندما شاهد نونيز منافسه بن مي يشتت تسديدته من على خط المرمى بينما تصدى أليسون حارس ليفربول لمحاولة خطيرة من مبيومو.

وتقدم برنتفورد بمساعدة الحظ حيث حاول كوناتي تشتيت كرة بعد ركلة ركنية بركبته لكنه أرسلها بالخطأ في شباكه.

واعتقد ويسا أنه ضاعف الغلة لبرنتفورد عندما وضع الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وزاد احباط برنتفورد عندما ألغى الحكم هدفا ثانيا له.

لكن بعد 13 ثانية فقط، كان ويسا محظوظا هذه المرة بضربة رأس تجاوزت أليسون وخط المرمى.

وقام كلوب مدرب ليفربول بتغييرات كثيرة بين الشوطين حيث سحب فيرجيل فان دايك وهارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس. وتحسن أداء الفريق في الشوط الثاني وبعد أن قلص أوكسليد-تشامبرلين الفارق حاصر ليفربول منافسه برنتفورد في نصف ملعبه بحثا عن هدف التعادل.

لكن برنتفورد تفوق في الهجمات المرتدة، ولعب كريستيان نورجارد كرة طويلة باتجاه مبيومو الذي تفوق على كوناتي قبل أن يسدد في الشباك.