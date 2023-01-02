خبيرة لـ «القاهرة الإخبارية»: أزمات الاقتصاد العالمى مرتبطة بالبيئة

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة وسام سعيدى، الخبيرة الاقتصادية من الجزائر، إن أزمة التغيرات المناخية تفاقمت عام 2022 والتى أثرت بدورها على العالم أجمع، من حدوث فيضانات تسببت فى مقتل وتشريد الآلاف، إلى أزمة الجفاف التى ضربت القرن الإفريقى، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية».





وأضافت «سعيدى»، أن أزمات الاقتصاد العالمى مرتبطة بالبيئة، والضرر الذى يسببه تغير المناخ على الاقتصاد يعد مأساة بسبب التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية التى تتجاوز توقعات كل دول العالم، فإخفاق الدول فى تخفيض انبعاثات الكربون والتحكم فى درجات الحرارة يعد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمى. وأشارت الخبيرة الاقتصادية من الجزائر، أن أهم مخرجات مؤتمر المناخ الذى انعقد فى شرم الشيخ هو تأسيس صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى، موضحة أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار سيساعد الدول الفقيرة على انتهاج الطرق المتجددة فى توليد الطاقة النظيفة.

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